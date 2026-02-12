В Самарской области экс-глава центра соцобслуживания и ее супруг осуждены за мошенничество

В Самарской области бывший руководитель Комплексного центра социального обслуживания населения Восточного округа и ее супруг-учитель признаны виновными в мошенничестве, связанном с присвоением более четырех млн руб. из бюджета региона. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.

Установлено, что экс-чиновница с мужем получила средства за счет фиктивного трудоустройства нескольких лиц, которые фактически не работали в организации. Деньги были присвоены с 2016 по 2022 годы.

Суд Кинель-Черкасского района назначил бывшей начальнице центра наказание в виде четырех с половиной лет колонии общего режима. Ее супруг лишился свободы на три с половиной года. Обвиняемые частично признали вину, и указали суду на свои положительные характеристики, участие в благотворительности, а также на уход за больными родителями.

Суд учел эти обстоятельства при вынесении приговора. Решение пока не вступило в силу.

Георгий Портнов