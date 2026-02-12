Мэрия Екатеринбурга проведет аукцион на работы по реконструкции Камерного театра
В Екатеринбурге стартовал аукцион на выполнение капитального ремонта здания Камерного театра Объединенного музея писателей Урала на ул. Пролетарская, 18. Как сообщили в городской администрации, заявки на участие принимаются до 19 февраля. Работы планируется начать в июле 2026 года и завершить к концу июля 2027 года. На реализацию проекта выделено 93 млн руб.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В ходе ремонта предполагается обновить сцену и зрительный зал, фойе с лестницей и гардероб, а также создать кафе. Внутренние помещения будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Также будут заменены системы водоснабжения, водоотведения, пожарной сигнализации и оповещения.
В рамках реконструкции планируют благоустроить территорию вокруг театра. В 2025 году был завершен первый этап модернизации здания в рамках проекта реконструкции Литературного квартала, включавший обновление фасадов, крыш, окон, витражей и входных групп.
Информация о закупке размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Участие в аукционе возможно для организаций, соответствующих требованиям, установленным заказчиком.