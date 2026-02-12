Подземный переход на Кировском проспекте в Ростове закроют до конца ноября

Подземный переход на пересечении Кировского проспекта и улицы Большая Садовая в Ростове-на-Дону полностью закроют на реконструкцию. Капитальный ремонт будут проводить с 3 марта по 30 ноября, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На период реконструкции для ростовчан и гостей города оборудуют временный наземный пешеходный переход. Его разместят с восточной стороны перекрестка.

В переходе обновят напольное покрытие, ступени и стены, отремонтируют входные группы и парапеты, восстановят дренаж и технические помещения. Проект предусматривает также замену пандусов и подъемников, монтаж подвесных потолков и модернизацию всех имеющихся систем (отопление, вентиляция и видеонаблюдение). Кроме того, подрядчик внедрит световую навигацию и систему «Говорящий город». Отдельное внимание уделят реставрации мозаичных панно и последующей обработке стен.

Мария Хоперская