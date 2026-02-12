В Ставропольском крае в феврале ускорилось подорожание бензина

Автовладельцы Ставропольского края фиксируют еженедельный рост цен на бензин, который Северо-Кавказстат отражает в свежих отчетах. С 3 по 9 февраля 2026 года все марки топлива подорожали: АИ-92 поднялся до 63,47 руб. за литр, АИ-95 — до 69,85 руб., АИ-98 — до 93,04 руб., дизель — до 73,98 руб. Рост составил менее 1%, но темпы инфляции ускорились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

После новогодних каникул бензин сразу прибавил 2% в стоимости, ударив по карманам: средняя цена достигла 66 руб. за литр, дизель подскочил на 1,38% до 73 руб. До праздников ситуация выглядела лучше — АИ-92 в декабре 2025-го просел до 62,5 руб., а общий средний уровень топлива опустился на 0,05% до 66,2 руб. Осенью 2025 года цены рванули вверх, вынудив Центробанк объяснить причины: дефицит из-за ремонтов НПЗ, запрет экспорта топлива и обнуление импортных пошлин не остановили рост, который обогнал инфляцию.

К концу января АИ-92 уже закрепился на 63,2 рубля, а край занял 74-е место в рейтинге доступности бензина по России: ставропольцы покупают 871 литр АИ-92 на среднюю зарплату против 849 литра годом ранее, хотя цены выросли на 10,6%. В СКФО Ставрополье лидирует по дороговизне топлива — выше только республики Северного Кавказа.

Тенденция тревожит рынок: эксперты прогнозируют стабилизацию только при бесперебойной работе НПЗ и насыщенности рынка. Власти края пообещали проверки АЗС еще в сентябре 2025-го, но эффект пока слабый. Сложная обстановка вокруг НПЗ, разворачивающийся системный экономический кризис и ускоряющаяся инфляция не позволяют экспертам сделать позитивный прогноз на ближайшее будущее.

Станислав Маслаков