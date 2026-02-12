В Таганроге замкомандира роты ДПС подозревают в получении взятки

В Таганроге правоохранители выявили факт возможной противоправной деятельности заместителя командира первого взвода отдельной роты ДПС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о Василии Бойкове. Предварительно установлено, что полицейский получил 40 тыс. руб. за непривлечение гражданина к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места дорожно-транспортного происшествия) и не направление материалов в суд.

Отмечается, что сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Как сообщили в СУ СК, в отношении полицейского следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).

Как ранее писал «Ъ-Ростов», двух участковых уполномоченных из Аксайского района подозревают в получении взятки в 500 тыс. руб. за непривлечение граждан к уголовной ответственности.

Константин Соловьев