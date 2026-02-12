В омском горсовете предложили обеспечить закупку нового электротранспорта
Для поддержания парка общественного электротранспорта Омска в нормативном состоянии необходимо ежегодно приобретать от трех до пяти единиц. Об этом заявил председатель комитета омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
Комитет на своем заседании 12 февраля обсудил итоги развития омского электротранспорта и перспективы его развития. Как сообщил на заседании директор МП «Электрический транспорт» Вадим Филонов, износ троллейбусного парка предприятия составляет 33,3%, трамвайного — 68,8%.
«Без федеральных программ не приобрести (новые машины.— “Ъ”), потому что на ноябрь 2025 года трамвай “Львенок” стоил 95 млн руб. В 2026-м он будет стоить уже 105 млн руб.»,— рассказал господин Филонов.
Директор департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец подтвердил, что из-за своего финансового положения МП не может обновлять подвижной состав за счет собственных средств. По его словам, сегодня действуют две федеральные программы, которые позволяют обновлять подвижной состав. «В пятницу проводилась ВКС с представителями Минтранса РФ… Они пояснили, что на период 2026–2028 годов рассматривается приоритет на обновление подвижного состава в виде автобусов. После того как задача по обновлению будет выполнена, при распределении будет рассматриваться обновление троллейбусов, затем трамваев»,— рассказал господин Кормилец.
В парке «Электрического транспорта» 167 троллейбусов (в будние дни на линии выходят 98) и 77 трамваев (57). В 2025 году при населении Омска 1,1 млн человек троллейбусы перевезли более 20 млн пассажиров, трамваи — более 8 млн. Укомплектованность предприятия кадрами составляет 72%.