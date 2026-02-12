В омском горсовете предложили обеспечить закупку нового электротранспорта

Для поддержания парка общественного электротранспорта Омска в нормативном состоянии необходимо ежегодно приобретать от трех до пяти единиц. Об этом заявил председатель комитета омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов.

Комитет на своем заседании 12 февраля обсудил итоги развития омского электротранспорта и перспективы его развития. Как сообщил на заседании директор МП «Электрический транспорт» Вадим Филонов, износ троллейбусного парка предприятия составляет 33,3%, трамвайного — 68,8%.

«Без федеральных программ не приобрести (новые машины.— “Ъ”), потому что на ноябрь 2025 года трамвай “Львенок” стоил 95 млн руб. В 2026-м он будет стоить уже 105 млн руб.»,— рассказал господин Филонов.

Директор департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец подтвердил, что из-за своего финансового положения МП не может обновлять подвижной состав за счет собственных средств. По его словам, сегодня действуют две федеральные программы, которые позволяют обновлять подвижной состав. «В пятницу проводилась ВКС с представителями Минтранса РФ… Они пояснили, что на период 2026–2028 годов рассматривается приоритет на обновление подвижного состава в виде автобусов. После того как задача по обновлению будет выполнена, при распределении будет рассматриваться обновление троллейбусов, затем трамваев»,— рассказал господин Кормилец.

В парке «Электрического транспорта» 167 троллейбусов (в будние дни на линии выходят 98) и 77 трамваев (57). В 2025 году при населении Омска 1,1 млн человек троллейбусы перевезли более 20 млн пассажиров, трамваи — более 8 млн. Укомплектованность предприятия кадрами составляет 72%.

Валерий Лавский