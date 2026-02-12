В Екатеринбурге отреставрируют Дом купца Грачева за 28 млн рублей

Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на право отремонтировать объект культурного наследия — Дом купца Грачева, расположенный на улице Чернышевского, 2. Как сообщили в мэрии, стоимость реализации проекта составляет около 28 млн руб.

Аукцион продлится до 18 февраля 2026 года. Подрядчик должен иметь лицензию на реставрационные работы, выданную Министерством культуры Российской Федерации. К зданию проложат инженерные сети и заменят системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения. Кроме того, будут проведены отделочные работы с использованием материалов, соответствующих требованиям к реставрации объектов культурного наследия. У главного входа будет установлен пандус для людей с ограниченными возможностями. Работы планируется закончить до 30 декабря текущего года.

Особняк купца Н. А. Грачева был построен в 1880-х годах по проекту Михаила Реутова. Первоначально здание имело один этаж, но в1886 году по проекту В. В. Коновалова к нему был добавлен второй этаж. Здание известно своим фасадом в стиле барокко. После революции особняк был превращен в коммунальное жилье. В настоящее время в нем размещается администрация Ленинского района.

Ранее в Екатеринбурге начались реставрационные работы во втором здании Свердловской государственной детской филармонии, расположенном в историческом особняке купцов Яковлевых на улице 8 Марта.

Полина Бабинцева