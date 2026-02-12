Эксперт: в 2026 году на рынке недвижимости будут цениться долгосрочные стратегии

Один из ключевых векторов развития строительной отрасли - концентрация усилий на территориальном развитии: в планах у федеральных властей к 2030 году на 30% улучшить качество среды в 2160 опорных населенных пунктах (ОНП), в том числе на юге и Северном Кавказе. В этот период рынок недвижимости будет отдавать предпочтение устойчивым, системным игрокам с долгосрочными стратегиями. Об этом в интервью «РГ» рассказал председатель совета директоров инвестиционно-промышленной группы «Стилобат» Лев Мазараки.

«Компании, которые уже сегодня инвестируют в технологии, людей и качество среды, закладывают прочную основу для развития на годы вперед», — считает эксперт.

Он отмечает, что на заседании правительственной комиссии по региональному развитию было заявлено, что строительная отрасль в России формирует 15-16% налоговых поступлений в бюджеты регионов, а в ряде субъектов — более 20%. «Это важный индикатор того, что отрасль стала системным элементом экономической устойчивости страны», — говорит собеседник издания.

Как считает Лев Мазараки, минувший год для строительной отрасли стал одним из самых сильных за всю новейшую историю, что подтверждается рекордными показателями по вводу как жилой, так и нежилой недвижимости. Но главное, по словам эксперта, стройотрасль в рамках антикризисной политики государства получает системную поддержку, в том числе на самом высоком уровне.

«Задача современного девелопмента — наращивание градостроительного потенциала и капитализация территорий. Речь идет о долгосрочной ценности городов — экономической, социальной и человеческой. Выигрывают проекты, которые работают на развитие среды, формируют точки притяжения и интегрируются в городскую ткань. Эксперты также подчеркивают важность модернизации инфраструктуры и коммунальных сетей как основы устойчивого роста и инвестиционной привлекательности территорий», — говорит он.

Лев Мазараки также обращает внимание на планы Правительства РФ по расширению возможностей транспортной инфраструктуры, что обеспечит условия для роста качества жизни людей. По его словам, транспортные узлы и коридоры сами по себе являются точками притяжения частных инвестиций — они формируют устойчивый интерес девелоперов и, как следствие, появление новых проектов, рабочих мест и налоговых отчислений. «Согласно задачам, поставленным федеральными властями, к 2030 году не менее 85% федеральных и не менее 60% региональных дорог должны соответствовать современным высоким стандартам качества», — констатирует собеседник «РГ».

По мнению эксперта, для привлечения частных инвестиций критически важно формировать понятные и предсказуемые правил игры. По его словам, упрощение и унификация стандартов строительства, а также цифровой учет жилого фонда позволяют снижать административные барьеры и повышать прозрачность проектов.

Василий Хитрых