Ставрополье стало пилотным регионом по развитию фиджитал-спорта в школах

Ставропольский край до конца февраля 2026 года запустит пилотный проект по развитию фиджитал-спорта в школах. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провел совещание, где собрал представителей 16 регионов и 59 школ для внедрения этого формата, сочетающего физическую активность с цифровыми технологиями. Информация появилась на сайте правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Проект поддержали министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минспорта Михаил Дегтярев и президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный. Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что фиджитал-движение вышел на международный уровень: в 2024 году по инициативе президента Владимира Путина Казань приняла первые "Игры будущего" с участием атлетов из 130 стран, в 2025-м турнир прошел в Абу-Даби, а в 2026-м Астана примет следующую серию. В России власти ставят задачу создать к 2030 году 300 фиджитал-центров — в 2025-м открыли 36, в этом году построят еще 38. Уже заключили соглашение Минпросвещения с федерацией фиджитал-спорта и утвердили дорожную карту, которая предусматривает программу дополнительного образования с учетом возраста школьников, их физподготовки и мотивации.

Сергей Кравцов сообщил, что занятия стартуют в пилотных регионах, включая Ставрополье, до конца февраля. До конца 2026 года разработают образовательный модуль для урока "Физическая культура" и программу повышения квалификации для педагогов. Центры фиджитал-спорта обеспечат цифровую часть соревнований, а федерация уже провела конкурс "Вызов первых" с финалом в "Сириусе".

В Ставропольском крае база для проекта есть: ранее сообщалось о первом фиджитал-центре в Кисловодске на базе спортивной школы площадью 2300 кв. м с полем для мини-футбола, стритболом, зонами воркаута, VR и игровыми компьютерами. Представители Архангельской области, Севастополя и Калмыкии на совещании поделились опытом внедрения программ допобразования.

Фиджитал-спорт интегрируют в школьные спортивные клубы — их уже 38 тыс. по стране. Минпросвещения и федерация разрабатывают методички и организуют фестивали. Распоряжение правительства от ноября 2024 года №3387-р предписывает открытые фиджитал-уроки в школах с отчетами к концу 2025-го. Проект отвечает тренду: более 130 стран присоединились к движению.

Станислав Маслаков