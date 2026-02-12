На Урале вырос спрос на страхование мобильных устройств

Свердловская область вошла в пятерку регионов с самым высоким уровнем спроса на страхование мобильных устройств в России, сообщили в пресс-службе «МегаФона». В ТОП-5 входят Москва, Краснодарский край, Башкирия и ХМАО-Югра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным розничной сети «МегаФона» и Yota, в втором полугодии 2025 года объем страхования смартфонов и других цифровых гаджетов на Урале вырос на 75% по сравнению с первым полугодием. Наибольший рост спроса зафиксирован в сентябре, когда объем оформленных полисов превысил среднегодовые показатели в 2,2 раза. Эксперты связывают это с покупкой телефонов для детей к началу учебного года, когда страхование становится частью стандартного комплекта.

Основную часть полисов — 96% — составляют страховые договоры на мобильные телефоны, остальные — на наушники, умные часы и колонки. Самым необычным застрахованным предметом в стране стал стилус Apple для графического планшета. За год в пять раз вырос спрос на защиту экранов.

Наиболее востребованным застрахованным устройством в Свердловской области стал Apple iPhone 15 Pro Max, стоимость которого составила 148 тыс. руб.

Как пояснил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин, смартфон стал основным цифровым инструментом, и рост интереса к страхованию отражает более осознанный подход пользователей к расходам на ремонт или замену устройства. Страхование теперь воспринимается как логичное продолжение покупки.

Николай Яблонский