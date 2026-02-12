ФНС Краснодарского края призвала организации сверить данные об имуществе
Управление ФНС по Краснодарскому краю призвало организации сверить информацию о принадлежащих им транспортных средствах, недвижимости и земельных участках для корректного начисления налогов. Об этом сообщает пресс-служба налоговой.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Для проведения сверки компании могут получить выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков с данными об имуществе и автотранспорте. Документ формируется в электронном формате через сервис «Личный кабинет юридического лица» без подачи отдельного запроса в налоговые органы.
Подключение к личному кабинету на сайте ФНС требует наличия электронной подписи. Сертификат должен быть выдан аккредитованным удостоверяющим центром.
При обнаружении несоответствий между сведениями ЕГРН и данными регистрирующих органов необходимо уведомить налоговую по месту расположения объекта и указать конкретные расхождения. После проверки информации налоговое ведомство при наличии оснований примет меры по обновлению данных ЕГРН.