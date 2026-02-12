Мэрия Анапы окажет помощь семье охранника, погибшего при стрельбе в техникуме

Власти Анапы пообещали оказать содействие семье Николая Замараева, охранника, погибшего при стрельбе в одном из городских техникумов 11 февраля. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, ссылаясь на главу Анапы Светлану Маслову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

После произошедшей трагедии с родственниками погибшего охранника работают психологи. Администрация Анапы выразила соболезнования семье Николая Замараева, отметив, что мужчина, несмотря на тяжелое ранение, действовал в соответствии с должностными инструкциями. Благодаря оперативным действиям охранника удалось спасти жизни студентов и преподавателей, как ранее отметила директор Анапского индустриального колледжа Евгения Пономарева.

Мэр Анапы Светлана Маслова сообщила, что мужчина заблокировал вход в учебное заведение, увидев вооруженного человека, но нападавший выстрелил в охранника через дверь. Получив ранение через бронежилет, Евгений Замараев успел нажать на тревожную кнопку и вызвать сотрудников служб экстренного реагирования.

По словам главы Анапы, в настоящее время семье погибшего оказывают необходимую помощь. Двое других пострадавших, библиотекарь и студент, находятся под наблюдением врачей в стабильном состоянии.

Кристина Мельникова