В Ростове-на-Дону в мае пройдет ярмарка проекта «Винный гид России»

В Ростове-на-Дону в мае этого года примет старт череды винных ярмарок федерального проекта «Винный гид России». Об этом сообщила заместитель руководителя «Роскачества» Елена Саратцева на пресс-конференции ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анны Касьяненко, мероприятие провести в третей декаде месяца, предположительно, на территории «Табачка центр». Министр также отметила, для виноделия донской регион – сложная территория, однако благодаря сохранению автохтонных сортов винограда и температурный режим с резкими перепадами температур делает донское вино уникальным.

Чиновник также отметила, что в Ростовской области сейчас существует 16 винодельческих хозяйств, но количество может увеличиваться за счет заинтересованности виноделов из соседних регионов в донской земле.

Константин Соловьев