В Левокумском округе 42-летний автомобилист погиб в ДТП

В Левокумском округе Ставропольского края 42-летний автомобилист погиб в ДТП. Авария случилась в ночь на 12 февраля на автодороге «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды», сообщили в госавтоинспекции региона.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Предварительно, водитель «Лада Веста» невнимательно отнесся к обстановке на дороге, из-за чего съехал в кювет. Там автомобиль опрокинулся. Мужчина скончался до прибытия скорой медицинской помощи.

Детальные обстоятельства аварии уточняются.

Мария Хоперская