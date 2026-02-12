Доходы от турналога в Ставрополе достигнут 15,5 млн рублей

В 2026 году туристический налог пополнит бюджет Ставрополя на 15,5 млн руб. Об этом сообщили «РБК Кавказ» со ссылкой на комитет экономического развития и торговли администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По результатам второго и третьего кварталов прошлого года туристический налог пополнил бюджет на 9,6 млн руб.

В 2025 году в городе побывало около 218,5 тыс. туристов, что на 5% выше, чем в 2024 году. В 2026 году ожидается продолжение тенденции увеличения туристического потока в Ставрополь. Согласно прогнозам, город посетят не менее 220 тыс. туристов.

Мария Хоперская