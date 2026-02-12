Представитель владельцев облигаций «Кузины» подал иск к эмитенту на 87 млн руб.

Арбитражный суд Новосибирской области 11 февраля 2026 года зарегистрировал иск ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент» (ЮЛКМ) к ООО «Кузина». Размер исковых требований представителя владельцев облигаций (ПВО) составляет 87,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«Ранее ПВО намеревался подать требование о включении требований инвесторов в РТК в рамках дела о банкротстве, которое было инициировано налоговой службой. Однако заседания уже несколько раз переносили. Причина — непредоставление ответчиком необходимых документов в ответ на запросы истца»,— рассказали в ЮЛКМ. В этой ситуации ПВО принял решение просудить долг перед владельцами облигаций «Кузины» самостоятельно.

Компания намерена взыскать с эмитента номинальную стоимость облигаций в размере 67,7 млн руб., купонные выплаты за 23-34-й периоды в размере 9,6 млн руб., а также неустойку за просрочку досрочного погашения номинальной стоимости бумаг.

Как писал «Ъ-Сибирь», весной 2025 года «Кузина» допустила дефолт по выпуску четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 70 млн руб. Эти бумаги эмитент разместил в апреле 2023 года. Ставка ежемесячного купона составляет 15% годовых до погашения. Начиная с 24-го купона по выпуску предусмотрена ежеквартальная амортизация — по 8% от тела долга. Других бумаг эмитента в обращении нет.

В начале сентября 2025 года стало известно, что ИФНС России №7 по Омской области обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании ООО «Кузина» банкротом из-за долга в размере 4 млн руб.

Сеть кондитерских «Кузина» основана в 2003 году в Новосибирске американцем Эриком Шогреном. В нее входят более 40 кондитерских в Новосибирске, Москве, Барнауле, Томске, Бердске и Краснообске. В состав сети кроме собственных кафе входят заведения под управлением компаний-партнеров и открытые по франшизе. По итогам 2024 года выручка компании составила 328 млн руб., чистая прибыль — 3,6 млн руб.

Михаил Кичанов