В Невинномысске возбудили дело о задержке 2 млн рублей зарплаты

В Невинномысске возбудили уголовное дело в отношении генерального директора местного предприятия, которое задолжало 12 сотрудникам около 2 млн руб. зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

По данным правоохранителей, компания не выплачивала заработную плату с июля по октябрь 2025 года. Прокуратура передала материалы проверки в следственные органы.

По итогам рассмотрения документов было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев). Прокуратура взяла под контроль ход расследования и погашение задолженности перед работниками.

Константин Соловьев