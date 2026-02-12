Из Ростовской области более 130 тонн мяса отправили в Узбекистан и Таджикистан
Из Ростовской области за первую неделю февраля экспортировали семь партий мяса птицы общим весом более 133 т. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ
Основную часть продукции — 95,1 т — направили в Таджикистан. В Узбекистан отправили 38 т. Отмечается, что вся продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям и стандартам стран-получателей. Качество и безопасность товара подтвердили результаты лабораторных исследований. В вопросе законности происхождения всей экспортируемой продукции нарушений специалисты не обнаружили.