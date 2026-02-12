В Дагестане выявлено около 2 тысяч потерпевших при мошенничестве в строительстве

В Дагестане выявили около 2 тыс. пострадавших от деятельности застройщика АР ГРУПП. Среди жертв мошенничества оказались участники СВО и многодетные семьи, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам властей, компания показывала покупателям «красивые картинки» жилых комплексов «Королевская башня» и «Золотой город», но на деле предлагала пустыри без коммуникаций и инфраструктуры. Одни и те же квартиры продавались по несколько раз. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела, подозреваемые задержаны. Глава Дагестана поручил приостановить все работы в комплексах до завершения инвентаризации, запретить любые договоры застройщиков с физлицами без банковского сопровождения, проверить законность земли и разрешительную документацию.

За дольщиками закрепят юриста и специалиста правового управления главы республики. В инициативной группе будут представлены все категории пострадавших — многодетные семьи, пожилые люди, граждане с ограничениями здоровья. Кроме того, власти намерены начать формирование прозрачной риелторской базы, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. В следующем месяце запланирована повторная встреча с инициативной группой.

Константин Соловьев