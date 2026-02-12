В Ярославской области не хватает фармацевтов и дворников

В Ярославской области в январе 2026 года самыми дефицитными специальностями стали фармацевты-провизоры и дворники. Данные «Ъ-Ярославль» представили в hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На одну вакансию этих специальностей приходится 1,8 резюме. Также в регионе не хватает врачей (2 резюме на вакансию), поваров и пекарей (2,2 резюме), продавцов-консультантов (2,3 резюме), электромонтажников (2,7 резюме) и товароведов (3,9 резюме). При норме на каждую вакансию приходится от 4 до 8 резюме: показатели меньше 4 свидетельствуют о дефиците кадров, а меньше двух — о кадровом голоде.

Самый острый дефицит кадров в регионе сложился в сфере розницы, где 2,8 резюме на вакансию, и в медицине (3,7 резюме). Как отметила директор hh.ru в регионах Жанна Петрунина, несмотря на возникший дефицит некоторых рабочих кадров в этом сегменте в январе было 9,2 резюме на вакансию.

«Это говорит о возможности компаний выбрать подходящего специалиста. При этом сохраняющаяся потребность в рабочих может приводить к пересмотру работодателями условий найма и уровня оплаты труда»,— отметила госпожа Петрунина.

Алла Чижова