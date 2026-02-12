Определен подрядчик для капремонта 11 домов в Георгиевске за 84,5 млн рублей

Ставропольский фонд капитального ремонта выбрал компанию «Высокий уровень» подрядчиком для обновления одиннадцати многоквартирных домов в Георгиевском городском округе, сообщает пресс-служба фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края

Электронный аукцион завершился 10 февраля 2026 года, а стоимость контракта составила 84,5 млн руб. Фирма под руководством Дениса Грекова взяла на себя ремонт девяти крыш и двух внутридомовых систем электроснабжения в зданиях 1970-х годов постройки. Эти панельные дома исчерпали 50-летний нормативный срок службы, а износ конструкций достиг 80-90% из-за погодных нагрузок и устаревших норм проектирования.

Гендиректор фонда Павел Корниенко, возглавивший организацию в декабре 2024 года, настоял на выборе опытного исполнителя. «Дома 1970-х требуют особого подхода. Мы не просто выполняем работы, а возвращаем элементам нормативное состояние и закладываем запас прочности на годы», — заявил он. Фонд курирует ежегодно 500-600 объектов в крае, где платежная дисциплина собственников держится на уровне 55-60%, несмотря на недавние поправки Госдумы, повысившие порог до 60%. Крыши защитят здания от протечек, а электрика предотвратит перегрузки и пожары — базовые риски для такого фонда.

Компания «Высокий уровень» работает с 2015 года в станице Незлобной. В 2024 году выручка выросла на 64,6% до 20,7 млн руб., чистая прибыль — на 104,9% до 2,2 млн руб. при штате в пять человек. Фирма уже выиграла два госконтракта на 89,2 млн руб. у того же фонда, включая ремонт крыш и электрики. Отзывы клиентов хвалят аккуратность, соблюдение смет и сроки: «Сделано качественно, без доплат», «Мастера учли все пожелания».

Ранее в Георгиевске за 13 млн руб. обновили пять крыш после града в ноябре 2025 года. Работы стартуют весной и закончатся к концу 2026 года, с пятилетней гарантией. Фонд ожидает, что удачный выбор подрядчика сократит аварийные случаи в округе.

Станислав Маслаков