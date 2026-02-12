«Локомотив-Кубань» переиграл сербскую «Мегу»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Краснодаре со счетом 109:102 одержал победу над «Мегой» из Сербии в рамках 5-го тура международного турнира Winline Basket Cup.

Фото: «Локомотив-Кубань»

После четырех туров железнодорожники потеряли шансы на выход в Финал четырех. А гостям в этой встрече победа была нужна как воздух для попадания в решающую стадию. В матче первого круга в Белграде «Мега» лишь в овертайме смогла праздновать успех со счетом 103:100.

Первая четверть получилась равной: соперники набрали на двоих 63 очка, а повели гости — 32:31. Игра с равными шансами на успех продолжилась и во втором отрезке. В какой-то момент южане нарастили обороты в атаке и повели +5 очков, после чего наставник «Меги» Вуле Авдалович взял тайм-аут, чтобы внести корректировки в тактику своей команды. И это принесло оппоненту свои плоды. На большой перерыв краснодарцы ушли, уступая в счете 52:54.

После смены сторон «Локомотив-Кубань» включился в нападении, нивелировал отставание и уже был в роли лидера — 85:82. Исход противостояния кубанцы решили в заключительной четверти. С помощью дальних попаданий и уверенной игры на подборах «Локомотив-Кубань» одержал победу со счетом 109:102.

Самым результативным игроком южан стал Антон Квитковских, который набрал 23 очка. У Джеремайи Мартина — 20 очков и 10 передач. В активе Захара Ведищева — 16 очков. Заключительный матч международного турнира «Локомотив-Кубань» проведет 11 марта в Москве против ЦСКА.

Евгений Леонтьев