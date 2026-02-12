Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Половина путешественников из Екатеринбурга планирует поехать за границу весной

Половина жителей Екатеринбурга, которые планируют путешествия весной, останавливаются на заграничных вариантах. Это следует из данных сервиса «Авиасейлс».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Доля бронирований на международные рейсы составила 50%. Это на 10 процентных пунктов выше, чем в прошлом году.

Из иностранных направлений сильнее всего вырос интерес к Армении, по сравнению с весной 2025 года спрос вырос на 62%. Турция стала пользоваться спросом на 59% чаще.

Наиболее популярные международные направления этой весной — Турция (17% от всех зарубежных бронирований), Узбекистан (14%), Армения (12%), Беларусь (7%) и ОАЭ (7%). Средняя продолжительность заграничного отдыха — девять дней, это соответствует показателям прошлого года. Каждый седьмой планирует отправиться туда с детьми.

Среди российских направлений заметнее всего выросли Минеральные Воды — на 75% к прошлому году. В топе направлений — Сочи (20% внутренних бронирований), Санкт-Петербург (17%), Москва (15%), Минеральные Воды (10%) и Калининград (6%).

Средняя длина поездки по России — шесть дней. Если весной 2025 года каждый 13-й билет для внутреннего путешествия оформлялся с детьми, то сейчас это каждый 11-й билет.

В новогодние праздники наиболее популярными направлениями для отдыха за рубежом у уральцев стали Вьетнам, Египет, Таиланд, Китай, ОАЭ. Среди российских направлений эксперты отмечали рост популярности Северного Кавказа.

Анна Капустина

