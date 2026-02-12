Половина путешественников из Екатеринбурга планирует поехать за границу весной

Половина жителей Екатеринбурга, которые планируют путешествия весной, останавливаются на заграничных вариантах. Это следует из данных сервиса «Авиасейлс».

Доля бронирований на международные рейсы составила 50%. Это на 10 процентных пунктов выше, чем в прошлом году.

Из иностранных направлений сильнее всего вырос интерес к Армении, по сравнению с весной 2025 года спрос вырос на 62%. Турция стала пользоваться спросом на 59% чаще.

Наиболее популярные международные направления этой весной — Турция (17% от всех зарубежных бронирований), Узбекистан (14%), Армения (12%), Беларусь (7%) и ОАЭ (7%). Средняя продолжительность заграничного отдыха — девять дней, это соответствует показателям прошлого года. Каждый седьмой планирует отправиться туда с детьми.

Среди российских направлений заметнее всего выросли Минеральные Воды — на 75% к прошлому году. В топе направлений — Сочи (20% внутренних бронирований), Санкт-Петербург (17%), Москва (15%), Минеральные Воды (10%) и Калининград (6%).

Средняя длина поездки по России — шесть дней. Если весной 2025 года каждый 13-й билет для внутреннего путешествия оформлялся с детьми, то сейчас это каждый 11-й билет.

В новогодние праздники наиболее популярными направлениями для отдыха за рубежом у уральцев стали Вьетнам, Египет, Таиланд, Китай, ОАЭ. Среди российских направлений эксперты отмечали рост популярности Северного Кавказа.

Анна Капустина