В Северной Осетии запустят проект «Земский тренер» в 2026 году

В Северной Осетии с численностью до 50 тыс. жителей в 2026 году начнет действовать проект «Земский тренер». Участники получат единовременную выплату в размере 1 млн руб. при условии работы не менее пяти лет. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Условия программы идентичны действующим направлениям в сферах образования, культуры и здравоохранения. Спортивные специалисты смогут трудоустроиться в малых городах и селах республики, получив существенную финансовую поддержку.

По данным властей, новое направление станет дополнительным инструментом развития детско-юношеского спорта и привлечения квалифицированных кадров в регион. Проект расширяет возможности земской программы, которая ранее охватывала только три отрасли.

Константин Соловьев