В КБР прогнозируют гололед на дорогах и лавиноопасность в горах

В равнинных районах Кабардино-Балкарии в четверг, 12 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. В горах прошедшей ночью выпали небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, днем ожидаются умеренные осадки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Температура воздуха составляет от -7 °C до +5 °C, в горной местности местами опускается до -10 °C. Местами отмечается туман и гололедно-изморозевые явления. На дорогах республики в ночные и утренние часы местами образуется гололедица.

Кроме того, в горных районах республики объявлена лавинная опасность. За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения не выезжали на тушение возгораний. Погибших и пострадавших от неблагоприятных погодных условий не зарегистрировано.

Константин Соловьев