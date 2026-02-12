Продажи автомобилей с пробегом в Свердловской области за январь упали на 15%

В Свердловской области продажи автомобилей с пробегом снизились на 15% в январе. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Дром».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сильнее всего снизились продажи автомобилей китайского производства — на 36%, а меньше всего упали продажи отечественных автомобилей (7%). Аналитики связывают такое снижение с повышенным спросом в конце 2025 года из-за увеличения утильсбора.

«С трендом на локализацию и таможенным ограничением на ввоз мощных машин вновь поменяется марочная структура рынка, но столь сильного передела рыночных мест, как в 2022–2023 годах уже не произойдет»,— заявили аналитики сервиса.

Традиционно среди российских автомобилей чаще всего приобретали автомобили Lada. Снизился спрос на модели «Приора» (на 19%) и «Гранта» (на 18%). При этом чаще стали покупать «Калину» (13%), «семерку» (7%), «Самару» (4%).

Продажи американских и европейских марок снизились на 13%, в частности, автомобиля Skoda Octavia — yf 28%. Японские автомобили с пробегом покупают реже на 14%. Сильнее всего среди лидеров продаж упал спрос на Toyota Camry (40%), Toyota RAV4 (19%), Toyota Corolla (13%). При этом на Mazda3 спрос вырос на 16%.

Немецкие модели с пробегом в январе выбирали на 18% реже, самую большую «глубину» падения показал Volkswagen Tiguan (20%). На корейские автомобили спрос упал на 22%, сильнее всего — на Kia Rio (32%) и Hyundai Accent (20%).

В сравнении с январем 2025 года спрос на автомобили с пробегом упал на 8%.

Напомним, в ноябре продажи автомобилей с пробегом в Свердловской области снизились на 11%. Тогда аналитики связывали это со снижением ажиотажного спроса после новостей о точной дате вступления в силу новых ставок утилизационного сбора.

Анна Капустина