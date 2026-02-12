Над Доном и Азовским морем сбили семь украинских БПЛА
Над территорией Ростовской области средства противовоздушной обороны в ночь на 12 февраля сбили и подавили три украинских беспилотника. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Кроме того, над акваторией Азовского моря было уничтожено четыре вражеских дрона. Всего же за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в российских регионах 106 украинских БПЛА самолетного типа.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», беспилотные летательные аппараты были уничтожены в Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском районах Дона.