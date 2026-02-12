В Тюмени человек погиб при взрыве газового баллона в гараже

В Тюмени погиб человек из-за взрыва газового баллона в гараже, сообщают в региональном МЧС. Пострадавших нет.

Фото: МЧС по Тюменской области

Взрыв случился в на ул. Широтной, 108, к. 3, стр. 3., в гаражном кооперативе «Cуходольская 1».

В двухэтажном гараже взорвался газовый баллон, установленный в автомобиле, который был на втором этаже. Повреждены шесть гаражей на площади 100 кв. м: четыре гаража на втором этаже и два гаража на первом.

Пожар после взрыва не начался. По предварительной информации, причиной стала утечка газа. Аварию устраняли 18 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

Анна Капустина