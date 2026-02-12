В Новочеркасске полицейского подозревают в попытке купить родственнику права

В Новочеркасске начали служебное разбирательство в отношении сотрудника полиции, которого подозревают в попытке купить водительское удостоверение своему родственнику. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

«По предварительной информации, в 2025 году должностное лицо через посредника попыталось дать взятку сотруднику регистрационно-экзаменационного отделения за незаконное оформление водительского удостоверения для своего родственника»,— говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в случае подтверждения вины сотрудник будет незамедлительно уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что двух участковых уполномоченных из Аксайского района подозревают в получении взятки в 500 тыс. руб. за непривлечение граждан к уголовной ответственности.

