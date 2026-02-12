В Октябрьском районе ХМАО возникли перебои с водоснабжением

В Октябрьском районе ХМАО возникли проблемы с водоснабжением, на место выехал заместитель губернатора Владимир Кильтау. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ региона.

Господин Кильтау осмотрел 5 котельных, 3 станции очистки воды, канализационные очистные сооружения. Ситуацию контролирует окружное правительство.

«Определены первоочередные направления по корректировке подходов к эксплуатации. Далее планируем дополнительно собраться с коллегами для детализации планов и подведения итогов обследования»,— сказал Владимир Кильтау.

В начале февраля прокуратура ХМАО начала проверку из-за прорыва на сетях в Советском. В результате аварии в жилых домах снизилось давление воды.

Анна Капустина