Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Октябрьском районе ХМАО возникли перебои с водоснабжением

В Октябрьском районе ХМАО возникли проблемы с водоснабжением, на место выехал заместитель губернатора Владимир Кильтау. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Кильтау осмотрел 5 котельных, 3 станции очистки воды, канализационные очистные сооружения. Ситуацию контролирует окружное правительство.

«Определены первоочередные направления по корректировке подходов к эксплуатации. Далее планируем дополнительно собраться с коллегами для детализации планов и подведения итогов обследования»,— сказал Владимир Кильтау.

В начале февраля прокуратура ХМАО начала проверку из-за прорыва на сетях в Советском. В результате аварии в жилых домах снизилось давление воды.

Анна Капустина

Новости компаний Все