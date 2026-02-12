Авария на Кубанском водоводе ограничила водоснабжение Железноводска

На Кубанском водоводе произошла авария, которая повлияла на водоснабжение Железноводска. Об этом сообщил глава города Евгений Бакулин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате инцидента подача воды в Железноводск ограничена в три раза от обычного объема. Иноземцево в настоящее время использует резервные источники водоснабжения. Однако местные власти предупреждают о планируемом полном отключении подачи воды в этом населенном пункте.

Точное время устранения аварии и восстановления нормального водоснабжения пока не определено. Коммунальные службы продолжают работу по ликвидации последствий происшествия.

Константин Соловьев