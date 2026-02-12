Авария на Кубанском водоводе ограничила водоснабжение Железноводска
На Кубанском водоводе произошла авария, которая повлияла на водоснабжение Железноводска. Об этом сообщил глава города Евгений Бакулин в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В результате инцидента подача воды в Железноводск ограничена в три раза от обычного объема. Иноземцево в настоящее время использует резервные источники водоснабжения. Однако местные власти предупреждают о планируемом полном отключении подачи воды в этом населенном пункте.
Точное время устранения аварии и восстановления нормального водоснабжения пока не определено. Коммунальные службы продолжают работу по ликвидации последствий происшествия.