В Нижнем Тагиле введут проездные в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проездной можно приобрести на трамвай, автобус или оба вида транспорта сразу. Срок действия проездного — один, 15 или 30 дней.

«Для тех, кто ежедневно пользуется услугой пассажирских перевозок, часто совершает поездки на муниципальном электрическом или автобусном транспорте, покупка единого проездного – хорошая экономия средств. Могу сказать, что стоимость его на месяц равна 60 одноразовым билетам»,— сказал заместитель директора МУП «Тагильский трамвай» Сергей Шнайдер.

Купить проездной можно в приложении. В нем можно будет отслеживать историю своих поездок и чеки.

В городе уже действуют проездные на электрический транспорт, теперь их расширяют на муниципальные транспортные маршруты, добавил начальник управления городским хозяйством администрации города Александр Охремчук.

Анна Капустина