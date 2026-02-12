Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в стрельбе в Анапе

Следствие намерено ходатайствовать об аресте 17-летнего студента Анапского индустриального техникума, который подозревается в совершении убийства, покушении на убийство двух или более лиц и хищении оружия (пп. «б», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 226 УК РФ). Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СКР Фото: Информационный центр СКР

Согласно данным следствия, днем 11 февраля анапский студент прибыл к техникуму с ружьем, там он начал стрельбу. В результате этого огнестрельные ранения получили несовершеннолетний учащийся, сотрудник учреждения и охранник. Пострадавших госпитализировали, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 55-летний мужчина скончался от полученного ранения.

Сейчас подозреваемый задержан и допрошен по обстоятельствам совершенных им преступлений. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи и криминалисты регионального СКР проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Назначен комплекс необходимых экспертиз.

«Ъ-Кубань» писал, что прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту произошедшей стрельбы в холле одного из техникумов Анапы. Устанавливаются обстоятельства происшествия и мотивы действий стрелявшего.

Алина Зорина