Юрий Слюсарь: над тремя районами Ростовской области отразили воздушную атаку
В Ростовской области прошедшей ночью средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в трех районах: Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском. В настоящий момент информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
«Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны», — написал глава региона.