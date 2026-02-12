Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Юрий Слюсарь: над тремя районами Ростовской области отразили воздушную атаку

В Ростовской области прошедшей ночью средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в трех районах: Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском. В настоящий момент информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

«Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны», — написал глава региона.

Константин Соловьев

