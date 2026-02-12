На строительство станции водоподготовки в Нижнем Тагиле направили еще 500 млн

На строительство станции водоподготовки «Южная» в Нижнем Тагиле дополнительно направили 500 млн руб. О таком решении сообщил глава Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«На последнем заседании регионального правительства принял решение выделить почти 500 млн рублей из областного бюджета на завершение в этом году строительства станции водоподготовки "Южная" в Нижнем Тагиле»,— написал он.

Общие затраты на реализацию проекта составляют 7,8 млрд руб. После запуска станция сможет обеспечивать питьевой водой более 220 тыс. жителей города.

Станцию водоподготовки «Южная» в Нижнем Тагиле строит по концессии «Уральская энергетическая строительная компания» — контракт с ней был заключен в 2023 году. Мощность станции составит 100 тыс. кубометров воды в сутки, завершить проект должны в 2026 году.

Анна Капустина