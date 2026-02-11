Главные новости за 11 февраля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

События среды: выбор «Ъ-Черноземье»

Работа подрядчиков по благоустройству второй очереди Петровской набережной в Воронеже вызывает много вопросов не только у горожан. Претензии по качеству и замечания по гарантийным обязательствам выдвинула мэрия к получившему банкротный иск кисловодскому АО «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК). «Претензии направлены, реакции не было, подтверждаю. Поэтому пришлось выйти с иском в суд»,— пояснил мэр. В связи с недоработками муниципалитет прошлой весной провел дополнительные торги на 227 млн руб. Новый подрядчик — московское ООО «Стройсервис» — теперь не соблюдает сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о необходимости переходить в мессенджер Max из-за замедления Telegram. Он сказал, что ситуация вызывает у него беспокойство. «За что переживаю? За весь период нашего общения с вами мой телеграм-канал был главным источником доведения информации, в первую очередь той, что касается вашей безопасности, исходя из очень быстро меняющейся оперативной обстановки. Я переживаю, что замедление телеграм-канала может повлиять на донесение оперативной информации до вас в случае, если обстановка будет ухудшаться, а мы с вами — прифронтовой регион»,— написал глава региона.

Удовлетворен иск прокурора к бывшему спикеру регионального парламента Курской области Юрию Амереву об освобождении береговой зоны Старооскольского водохранилища. По данным следствия, господин Амерев без законных оснований использует участок берега: на нем расположены ограждения из бетона и сетки-рабицы на металлической решетке. Также претензии к распоряжению берегом водоема имеются к трем предпринимателям и сыну бывшего мэра Старого Оскола Николая Шевченко Сергею.

ГК «Строймастер» девелопера Вячеслава Старых планирует строительство двух домов 16-ти и 18-ти этажей в жилкомплексе «Архитектор» в Университетском микрорайоне Липецка. Общая стоимость проектов оценивается в 2,7 млрд руб. Их достроят в 2027 и 2028 годах. Земельные участки в распоряжении застройщика площадью 4,1 га переданы в аренду на пять лет институтом «Дом.РФ».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время выступления в Госдуме в очередной раз прокомментировал уголовное дело советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, которого судят за многомиллионные махинации. Лидер коммунистов сказал, что обвинение чиновника «шито белыми нитками». Дело господина Лежнева рассматривается в суде в Орле, ему вменяют 19 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и ряд других преступлений.

Арбитражный суд Тамбовской области передал в областной суд иск регионального министерства имущественных отношений и госзаказа области к ПАО «Сбербанк России». Спор связан с объектом недвижимости, фигурирующим в обстоятельствах банкротства тамбовского АО «Первомайскхиммаш». Кроме того, суд решил привлечь в качестве соответчиков АО «Корпорация развития Тамбовской области», а также дочерние компании и поручителей обанкротившегося химпредприятия.

Анна Швечикова