«Уралкриомаш» изготовил систему заправки ракет «Ангара» для космодрома «Восточный»

Компания «Уралкриомаш» (входит в «Уралвагонзавод», «Ростех») выполнила контракт по поставке оборудования для второй очереди космодрома «Восточный». Разработанные предприятием системы заправки ракет-носителей «Ангара» и комплекс водяного охлаждения стартового стола прошли полный цикл испытаний и допущены к эксплуатации, сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода».

Работы велись по заказу АО «ЦЭНКИ» (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) в рамках контракта с «Роскосмосом». Специалисты «Уралкриомаша» спроектировали системы заправки разгонных блоков «Ангары» жидким кислородом, комплекс заправки ракеты-носителя нафтилом, а также систему подачи воды для охлаждения стартовой инфраструктуры.

Если созданием наземных заправочных комплексов предприятие занимается с 1954 года, то водяную систему для стартового стола уральские инженеры разработали впервые, отметили в пресс-службе УВЗ. На космодроме был сформирован парк емкостного оборудования, который во время пуска обеспечивает подачу воды под высоким давлением со скоростью до 4,5 т в секунду. В ходе летных испытаний «Ангары» система отработала в штатном режиме. Кроме того, для перевозки нафтила «Уралкриомаш» спроектировал и изготовил железнодорожные цистерны новой модели 15-5107 объемом не менее 85 куб. м.

Оборудование было изготовлено и доставлено на «Восточный» в установленные сроки. Специалисты предприятия участвовали в монтаже и пусконаладочных работах, а также в проведении автономных и комплексных испытаний.

Ранее «Уралкриомаш» рассекретил материалы проекта Н1-Л3, которые предназначались для реализации советской программы высадки на Луну.

АО «Уралкриомаш» — многопрофильное предприятие, расположенное в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Один из лидеров производителей криогенного оборудования, действующих на рынке России и мира. Предприятие выпускает вагоны, контейнеры-цистерны, стационарные резервуары, трубопроводы, запорно-предохранительную арматуру для криогенных сред.

Полина Бабинцева