Сотрудницу администрации в Ессентуках уволили из-за сокрытия доходов мужа

После вмешательства прокуратуры в Ессентуках уволили в связи с утратой доверия сотрудницу администрации. Она предоставляла ложные сведения о доходах супруга за 2024 год, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Нарушение выявили во время антикоррупционной проверки. Прокуратура внесла представление с требованием уволить женщину, однако она написала заявление по собственному желанию.

Ведомство в судебном порядке добилось изменения основания и формулировки ее увольнения.

Мария Хоперская

