Вечеринка, ветер, выставка

13 февраля в 19:00 в зале им. Скрябина в Кисловодске — концерт «Музыка любви». Солистка — Заслуженная артистка России Светлана Бережная (клавесин, орган, фортепиано). Прозвучат сочинения великих композиторов разных эпох, вдохновленных на творчество любовью к женщине.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (12+)

13 февраля в 20:00 в Парке Культуры Ставрополя — «Студенческая пятница». В программе — популярные треки разных жанров, кавер-группы и исполнители, конкурсы с импровизацией, дискотека.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

14 февраля в 16:00 в пятигорском зале «Камертон» — «Вольный ветер». Концертная программа составлена из песен Исаака Дунаевского. Прозвучат композиции из кинофильмов «Моя любовь», «Испытание верности», «Веселые ребята», «Цирк», «Весна», а также музыка из оперетт «Вольный ветер» и «Золотая долина».

Стоимость билетов — от 800 руб. (6+)

14 февраля в 20:00 в пространстве Парк Культуры в Ставрополе — Party Stil. В программе вечеринки — выступления артистов GOODCATT, GASHON, STROMIN, A.D. и SOPHIT. Для всех гостей будет работать танцпол.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

15 февраля в 19:00 в Ставропольском цирке — сольное выступление Григория Лепса. Артис исполнит как свои самые известные песни, так и совершенно новые.

Стоимость билетов —4000 руб. (12+)

15 февраля в 19:00 во Дворце детского творчества Ставрополя — концерт группы «Лесоповал». Организаторы обещают живой звук, атмосферу русского шансона, наследие Михаила Танича и запоминающийся вечер.

Стоимость билетов —2300 руб. (12+)

13 февраля в 19:00 в зале им. Федора Шаляпина в Ессентуках — мюзикл «12 стульев» по мотивам одноименного романа И. Ильфа и Е. Петрова. Почти классическая история о двух обаятельных авантюристах, которые отправились на поиски сокровищ, спрятанных в фамильном гарнитуре.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

14 февраля в 19:00 во Дворце детского творчества в Ставрополе — «Adagio для влюбленных». Сюжетом для постановки послужил роман Ирады Берг «Contione-Встреча».

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

15 февраля в 19:00 в зале им. Скрябина в Кисловодске — опера Вольфганга Амадея Моцарта «Так поступают все женщины, или Школа влюбленных». Рассказ о Доне Альфонсо, который уверен, что любая женщина способна на измену. Он предлагает своим друзьям Феррандо и Гульельмо, влюбленным в сестер Дорабеллу и Фьордилиджи, пари с целью доказать правоту своих убеждений. Девушки ждут своих кавалеров, но вместо них приходит дон Альфонсо.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют-Юг», «Ставрополец», «Этажи» стартовали показы фильма «Сказка о царе Салтане». Режиссер Сарик Андреасян взял одноименную поэтическую сказку Александра Пушкина и наполнил ее яркими образами и спецэффектами.

Стоимость билетов — от 320 руб. (0+)

Еще одна новинка — «Равиоли Оли». Ольга Бузова стала жертвой мошенника. Немец Генрих предложил певице и телеведущей вложить деньги в новый бизнес-проект. Но партнер оказался аферистом, а бизнес-проект — «пшиком».

Стоимость билетов — от 340 руб. (16+)

К кинопремьерам относится и картина «Уволить Жору». Провинциал Макс получает новое задание — выгнать главного программиста IT-компании Георгия. Но «уволить Жору» оказалось весьма непростым делом.

Стоимость билетов — от 350 руб. (16+)

13, 14 и 15 февраля с 10:00 до 18:00 в картинной галерее Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве — «Зимнее настроение в пейзажах П.М. Гречишкина». В экспозиции представлены ранние этюды и станковые пейзажи заснеженных уголков Тебердинского заповедника, Архыза и Ставрополья.

Стоимость билетов — от 150 руб. (6+)

13, 14 и 15 февраля с 10:00 до 18:00 в Музее-усадьбе В. И. Смирнова в Ставрополе — выставка местной художницы Елены Серовой «С любовью каждый штрих». Посетители увидят рисованную и печатную графику, посвященную теме созерцания природы и любви к окружающему миру.

Стоимость билетов — от 150 руб. (12+)

