С начала 2026 года при пожарах в Воронежской области погибли 17 человек

С начала 2026 года в Воронежской области зарегистрировано более 360 пожаров, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате возгораний за неполные полтора месяца погибли 17 человек. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, основной причиной происшествий стала аварийная работа электрооборудования. На фоне низких температур жители региона чаще используют обогреватели, что приводит к повышенной нагрузке на электросети. В ГУ МЧС призвали соблюдать правила эксплуатации электрических приборов и не допускать перегрузки сетей.

По итогам 2025 года, по данным ГУ МЧС, в регионе зафиксировали более 7 тыс. пожаров на площади 4,7 тыс. га, что на 30% меньше показателя 2024 года. За 2025-й спасатели эвакуировали свыше 6,5 тыс. человек.

Сергей Калашников