Суд в Екатеринбурге обязал закрыть незаконную заправку на Суходольской
Академический районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск администрации города и обязал прекратить деятельность автозаправочной станции на улице Суходольской, сообщили в мэрии.
Фото: Администрация Екатеринбурга
Земельный участок, на котором расположен объект, находится в частной собственности. При этом его разрешенное использование не предполагает размещения АЗС. Заправка функционирует недалеко от жилого дома на улице Евгения Савкова, 33/1, жители которого, неоднократно обращались с жалобами в администрацию города.
Ранее специалисты муниципального земельного контроля провели проверку участка, по итогам которой собственнику вынесли предостережение, а затем предписание о прекращении незаконной деятельности. В связи с его неисполнением нарушителя привлекли к административной ответственности.
В случае если владелец не закроет АЗС в установленный срок, решение будет исполнено принудительно.