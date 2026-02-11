Суд в Екатеринбурге обязал закрыть незаконную заправку на Суходольской

Академический районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск администрации города и обязал прекратить деятельность автозаправочной станции на улице Суходольской, сообщили в мэрии.

Земельный участок, на котором расположен объект, находится в частной собственности. При этом его разрешенное использование не предполагает размещения АЗС. Заправка функционирует недалеко от жилого дома на улице Евгения Савкова, 33/1, жители которого, неоднократно обращались с жалобами в администрацию города.

Ранее специалисты муниципального земельного контроля провели проверку участка, по итогам которой собственнику вынесли предостережение, а затем предписание о прекращении незаконной деятельности. В связи с его неисполнением нарушителя привлекли к административной ответственности.

В случае если владелец не закроет АЗС в установленный срок, решение будет исполнено принудительно.

Полина Бабинцева