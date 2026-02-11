В январе на СвЖД перевезли 35,4 тыс. контейнеров ДФЭ

По итогам января 2026 года во всех видах сообщения на Свердловской железной дороге (СвЖД) было перевезено 35,4 тыс. груженых и порожних контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, TEU). Это на 18,4% меньше, чем в январе 2025 года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

В прошлом месяце во внутреннем сообщении отправлено 18,5 тыс. ДФЭ (-14,4%), в экспортном — 16,9 тыс. ДФЭ (-22,4%). Количество груженых контейнеров составило 26,6 тыс. ДФЭ (-20%), всего было отправлено 502,6 тыс. тонн грузов (-18,8%). Среди материалов, которых больше всего было перевезено:

химикаты и сода — 11,3 тыс. ДФЭ (+7,5%);

химические и минеральные удобрения — 3,2 тыс. (-18,8%);

бумага — 2,6 тыс. (+10,6%);

нефть и нефтепродукты — 2,2 тыс. (-27,6%);

зерно — 1,6 тыс. (-37,5%);

лесные грузы — 1,3 тыс. (-62%).

Также снизились объемы перевозок черных и цветных металлов, строительных грузов, огнеупоров, продуктов перемола. При этом перевозки продовольственных товаров и метизов показали рост. Всего по сети РЖД отправили 634,4 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (-7%).

Напомним, на СвЖД в 2025 году до 472,1 тыс. увеличилось количество перевезенных контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, TEU) — на 5,7% больше, чем в 2024 году. Было отправлено 247,7 тыс. контейнеров во внутреннем сообщении (-5,4%) и 224,4 тыс. — в экспортном (+21,6%).

Ирина Пичурина