За пять лет в Шурышкарском районе Ямала ввели почти 27 тыс. кв. м жилья

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и глава Шурышкарского района Олег Попов в ходе рабочей встречи в Салехарде подвели итоги 2025 года для района и обсудили планы на 2026 год. Как сообщили в правительстве Ямала, ключевыми темами разговора стали улучшение жилищных условий жителей, благоустройство, развитие бизнеса, спорта, образования, а также помощь Донбассу и бойцам спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Попов и Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Олег Попов и Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

В 2025 году 100 семей в Шурышкарском районе получили новое жилье, при этом около 60% из них переехали из аварийных домов. В этом году жилищные условия улучшат 79 семей. Всего за пять лет в районе ввели почти 27 тыс. кв. м жилья, при этом 84% из них — частные дома. В селе Мужи в связи с этим обновляется инфраструктура: построены дороги и линии электропередачи протяженностью около 4 км на двух новых улицах — Сергея Корепанова и Юрия Афанасьева. Здесь расположено 118 земельных участков, 75 из которых предназначены для многодетных семей.

«Шурышкарский район — территория большая и логистически непростая. В таких условиях наш приоритет — бесперебойная работа зимников и навигация, развитие социальной сферы и экономики. Ключевой задачей остается строительство жилья: несмотря на отдаленность, необходимо держать на контроле сроки сдачи домов. Сейчас в райцентре возводят сразу семь многоквартирников под переселение мужевцев из аварийного жилфонда. Отрадно видеть, что наши усилия по обновлению инфраструктуры приносят плоды»,— сказал Дмитрий Артюхов. Три из семи строящихся домов планируется сдать в этом году.

Ирина Пичурина