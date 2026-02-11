Ставропольский фонд микрофинансирования выдал 835 млн рублей в 2025 году
В Ставропольском крае фонд микрофинансирования за 2025 год выдал 350 микрозаймов на 835 млн руб. За 15 лет работы общая сумма превысила 9 млрд руб., сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин в своем Telegram-канале.
Всего в России около 978 млрд руб. выдали предпринимателям благодаря льготным кредитам, микрокредитованию и другим мерам поддержки. Кроме того, на Ставрополье количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось более чем на 20,5%. В регионе появилось почти 59 тыс. индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и самозанятых.