На капремонт многоэтажек в Воронежской области за год могут выделить 6 млрд

В 2026 году в Воронежской области планируют капитально отремонтировать 487 многоквартирных домов. Всего предусмотрено 1 664 вида работ, включая 801 строительно-монтажный. Суммарная стоимость ремонта может достигнуть 6,2 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Фонда капитального ремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из 487 домов, включенных в программу обновления, 303 находятся в Воронеже, 184 — в области. Капремонт позволит повысить качество жилищных условий 54,8 тыс. человек.

Основной объем запланированных строительно-монтажных работ приходится на восстановление конструктивных элементов зданий и внутридомовых инженерных коммуникаций. К 2027 году предстоит обновить 184 крыши, 151 систему водоотведения, 144 системы электроснабжения, 112 систем холодного водоснабжения, 59 систем теплоснабжения, а также 44 фасада. Параллельно в регионе должны заменить лифты с истекшим 25-летним сроком службы. В 21 доме установят 55 новых подъемников.

С 1 января в регионе ввели повышенную плату за капремонт для жильцов домов с лифтами.

Кабира Гасанова