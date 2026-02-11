Орловский подрядчик не отсудил у «Содружества» 150 млн за строительство маслозавода в Курской области

Арбитражный суд Калининградской области частично удовлетворил иск орловского ООО «Спецмонтаж» к ООО «Курскагротерминал» (входит в калининградскую ГК «Содружество») на 152,4 млн руб. Компании удалось взыскать всего 15 тыс. рублей. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был подан в январе 2023 года. По условиям договора подряда от 30 декабря 2020 года «Спецмонтаж» обязалось выполнить строительные работы, предусмотренные рядом соглашений, на площадке в Касторенском районе Курской области. ООО «Курскагротерминал» в качестве заказчика должен был принять их и оплатить на условиях договора. Речь идет о строительстве комплекса по переработке масличных культур стоимостью 18 млрд руб. с проектной мощностью от 3 до 9 тыс. т сырья в сутки.

В ходе исполнения договора заказчик удержал из оплаты неустойку за просрочку выполнения работ. Подрядчик оспорил начисления, указав на ряд факторов, повлиявших на сроки: выявленные несоответствия в локальных сметных расчетах и рабочей документации, подтопление грунтовых дорог и невозможность проезда строительной техники, задержки со стороны заказчика при подписании актов и согласовании дополнительных соглашений, фиксирующих окончательную стоимость выполненных работ.

В январе 2025 года Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил требования первоначального и встречного исков частично, произвел зачет, по результатам которого с компании в пользу орловского «СпецМонтаж» взыскал 14,6 млн руб. Апелляционный суд поддержал позицию суда первой инстанции. После кассационной жалобы «Содружества» в Арбитражный суд Северо-Западного округа эти решения были отмены.

Дело направилось обратно в калининградский арбитраж. В суде также рассматривались встречные требования «Курскагротерминала» о взыскании неустойки (сверх уже удержанной суммы) в размере 31,5 млн руб. Они были удовлетворены частично — в размере 1,2 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Спецмонтаж» зарегистрировано в Орле в 2009 году и занимается строительно-монтажными работами, включая электромонтаж и сантехнические услуги. Генеральный директор и единственный владелец — Александр Далюк. В 2024 году выручка составила 571,4 млн руб. (+47% к 2023 году), чистая прибыль — 12,4 млн руб. (–15%). ООО «Курскагротерминал» основано в январе 2019 года в Курской области, специализируется на производстве нерафинированных растительных масел. Управление с апреля 2020 года осуществляет ООО УК «Содружество», единственный собственник — МКООО «Содружество Рус». Считается, что группа принадлежит Александру и Наталье Луценко, однако в открытых данных бенефициары не указываются. В 2024 году выручка «Курскагротерминал» составила 73,1 млрд руб. (+19%), убыток — 318 млн руб.

Анна Швечикова