Краснодарский край попал в топ-10 по регистрации транспортных компаний

Краснодарский край занял четвертое место по регистрации индивидуальных предпринимателей и пятое — по созданию ООО в сфере грузоперевозок в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные исследования Т-Бизнеса в рамках аналитического проекта T-Data.

Доля Кубани в общероссийских показателях составила 5,7% по ИП и 3,8% по ООО. При этом регион увеличил свою долю регистраций обществ с ограниченной ответственностью на 0,9 п. п. по сравнению с 2024 годом, а доля ИП снизилась на 0,1 п. п.

По итогам года грузоперевозки попали в пятерку наиболее популярных отраслей для ведения бизнеса. На отрасль пришлось 7% регистраций новых ИП и 5% регистраций ООО.

Исследование охватило компании и предпринимателей, чья основная деятельность связана с грузовыми перевозками всех видов и транспортно-логистическими услугами. Анализ основывался на открытых данных ФНС и обезличенной информации клиентов Т-Бизнеса.

В целом по стране индивидуальные предприниматели остаются главной движущей силой отрасли. Однако разрыв между созданием и ликвидацией бизнеса сокращается — в 2025 году ИП открывались лишь в 1,3 раза чаще, чем закрывались, против 1,45 раза годом ранее.

Треть грузоперевозчиков работает по патентной системе налогообложения, которая занимает 34% в структуре налоговых режимов отрасли.

Лидерство по регистрации ООО сохраняет Москва с долей 25,2%, однако столица теряет позиции — ее доля снизилась на 8,1 п. п. В сегменте ИП второй год подряд первенствует Московская область с показателем 6,8%.

«Рост регистраций ИП не всегда означает расширение рынка в классическом понимании, а скорее отражает его гибкость и способность быстро перестраиваться», — отмечает Сергей Штоль, директор по работе с корпоративными клиентами Т-Банка в Южном федеральном округе.

Эксперт подчеркнул, что в южных регионах дополнительным фактором развития служит логистическая роль территории — аграрные перевозки, транзит и внешнеторговые направления поддерживают интерес предпринимателей к сегменту.

Алина Зорина