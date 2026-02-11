В 12 населенных пунктах Дагестана завтра отключат электричество

В Дагестане завтра, 12 февраля, проведут плановое техническое обслуживание оборудования на подстанции 110 кВ «Куруш» в Хасавюртовском районе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства энергетики и тарифов.

Как следует из сообщения, для безопасного выполнения работ введут временные ограничения электроснабжения с 10:00 до 17:00. Отключение затронет больницу «Ботаюрт», предприятие «Батыр-Бройлер», села Умашаул и Куруш, а также крестьянские хозяйства Хунзахский, Гоцатлинский, Даниялова (село Ругуджа), Араканский и Коминтерн.

Отмечается, что возможны перебои с электричеством на близлежащих улицах и объектах.

Константин Соловьев