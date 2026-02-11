Мандат экс-депутата гордумы Тамбова Дмитрия Полякова передали Валерию Ляшенко

Северная территориальная избирательная комиссия Тамбова передала вакантный мандат экс-депутата гордумы Дмитрия Полякова секретарю бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валерию Ляшенко. Об этом сообщили в реготделении партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Поляков вошел в состав гордумы в сентябре 2025 года от «Справедливой России». Он получил мандат после того, как избранный по партийному списку депутат облдумы Павел Плотников отказался от места в городском представительном органе. Однако уже в конце января досрочно сложил полномочия по собственному желанию. Следующим в партийном списке шел господин Ляшенко.

Валерий Ляшенко является членом партии «Справедливая Россия» с 2016 года. В 2023-м вступил в должность заместителя генерального директора ОАО «Тамбовский хлебокомбинат». С октября того же года возглавляет «Федерацию гонок дронов Тамбовской области».

Подробнее о том, кто вошел в состав гордумы Тамбова в 2025 году,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова