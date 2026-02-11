Прыгни на мяч туловищем: Орлов раскритиковал игру «Зенита» на Зимнем Кубке РПЛ

Петербурсгкий спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» раскритиковал игру сине-бело-голубых на Winline Зимнем Кубке РПЛ. Подопечные Сергея Семака завершили турнир на последнем, четвертом месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По мнению господина Орлова, у петербуржцев нет игры, особенно в атаке. Отдельно комментатор прошелся по игре голкипера Евгения Латышонка и нападающего Александра Соболева. Комментатор подчеркнул, что в игре с «Краснодаром» вратарь и форвард совершили грубые ошибки, нападающий не попал по мячу с метра.

«Да прыгни ты уже на этот мяч туловищем! Просто внеси его в ворота, сетку порви, покажи, что ты гол хочешь забить»,— сказал господин Орлов.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в последнем матче Зимнего Кубка «Зенит» уступил ЦСКА в серии пенальти. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Андрей Маркелов